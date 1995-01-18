Жилова (Левина) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилова (Левина) Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1936

Дата смерти

18.01.1995

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936

Отец: Левин Михаил Осипович

Мать: Левина Елизавета Георгиевна

Рождение ребёнка
11.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Виноградова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.01.1995
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