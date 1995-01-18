Жилова (Левина) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1936
Дата смерти18.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1936
Отец: Левин Михаил Осипович
Рождение ребёнка
11.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Виноградова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.01.1995