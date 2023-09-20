Ужастина Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1886
Отец: Ужастин Петр Ефимович
Мать: Ужастина Марфа Петровна
Мк: Деревни Онискиной кр: Петр Ефимов Ужастин и законная жена его Марфа Петрова , оба православного вероисповедания. Восприемники: той же деревни крест: сын Иван Петров Ужастин и крестьянская вдова Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно