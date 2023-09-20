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Ужастина Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1862 или 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1886

Отец: Ужастин Петр Ефимович

Мать: Ужастина Марфа Петровна

Мк: Деревни Онискиной кр: Петр Ефимов Ужастин и законная жена его Марфа Петрова , оба православного вероисповедания. Восприемники: той же деревни крест: сын Иван Петров Ужастин и крестьянская вдова Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно
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