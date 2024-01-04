Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: Шириков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шириков Александр Павлович
Отец ребёнка: Шириков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.1927
Дочь: Красильникова Ширикова Ида Павловна
Отец ребёнка: Шириков Павел Николаевич
Смерть
1974