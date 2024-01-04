Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Малитинов Андриан Иванович

Мать: Малитинова Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина

Отец ребёнка: Шириков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шириков Александр Павлович

Отец ребёнка: Шириков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
20.06.1927

Дочь: Красильникова Ширикова Ида Павловна

Отец ребёнка: Шириков Павел Николаевич

Смерть
1974

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