Зубарев Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев Алексей

Зубарев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуборев Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Робчик, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуборев Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Робчик, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуборева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Робчик, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Зубарев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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