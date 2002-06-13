Ялалдинова Шамшура Минсафиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1939
Дата смерти13.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1939
Отец: Ялалдинов Сафа Минсафович
Мать: Ялалдинова Адей Алеевна
Рождение ребёнка
14.03.1966
Дочь: Идрисова Рамиля Насиховна
Отец ребёнка: Идрисов Насых Гаязович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Идрисов Ильгизар Насихович
Отец ребёнка: Идрисов Насых Гаязович
Смерть
13.06.2002
Буинск, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия