Ялалдинова Шамшура Минсафиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялалдинова Шамшура Минсафиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1939

Дата смерти

13.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1939

Отец: Ялалдинов Сафа Минсафович

Мать: Ялалдинова Адей Алеевна

Рождение ребёнка
14.03.1966

Дочь: Идрисова Рамиля Насиховна

Отец ребёнка: Идрисов Насых Гаязович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идрисов Ильгизар Насихович

Отец ребёнка: Идрисов Насых Гаязович

Смерть
13.06.2002
Буинск, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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