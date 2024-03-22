Smith Gordon Stanley
Место рожденияDetroit, Michigan, United States
Дата рождения03.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1959
Дочь: (Smith) Susan Lynn
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно