Smith Gordon Stanley — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Smith Gordon Stanley

Место рождения

Detroit, Michigan, United States

Дата рождения

03.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1959

Дочь: (Smith) Susan Lynn

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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