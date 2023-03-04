Тен Светлана Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Светлана Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1968

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Пк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1968

Отец: Тен Степан

Мать: Ким Мария

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