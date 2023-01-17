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Антюхин Митрофан Антиохович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Антюхин Антиохий

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
13.02.1883 ст.

Жена: Антюхина Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
20.09.1884 ст.

Дочь: Фекла Митрофановна

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1885 ст.

Сын: Антюхин Савва Митрофанович

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1887 ст.

Сын: Антюхин Антоний Митрофанович

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1888 ст.

Сын: Антюхин Сергей Митрофанович

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1889 ст.

Дочь: Матрона Митрофановна

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.

Дочь: Антюхина Евфросинья Митрофановна

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.

Сын: Антюхин Захарий Митрофанович

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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