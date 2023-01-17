Антюхин Митрофан Антиохович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Антюхин Антиохий
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1884 ст.
Дочь: Фекла Митрофановна
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
03.12.1885 ст.
Сын: Антюхин Савва Митрофанович
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
15.01.1887 ст.
Сын: Антюхин Антоний Митрофанович
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
08.09.1888 ст.
Сын: Антюхин Сергей Митрофанович
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
14.01.1889 ст.
Дочь: Матрона Митрофановна
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.
Дочь: Антюхина Евфросинья Митрофановна
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.
Сын: Антюхин Захарий Митрофанович
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Тихоновна
Смерть
Неизвестно