Борисов Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.2015
Дочь: Борисова Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.2019
Дочь: Борисова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности