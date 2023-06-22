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Поленце Луция Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поленц Карл-Генрих

Мать: Поленце Минна-Дора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поленц Илгвар Рейнхолдович

Отец ребёнка: Лидака Рейнхолд

Рождение ребёнка
27.07.1942

Дочь: Навицка Айя Карловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1951

Дочь: Поленце Эдита Рейнхолдовна

Отец ребёнка: Лидака Рейнхолд

Смерть
Неизвестно

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