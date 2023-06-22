Поленце Луция Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поленц Карл-Генрих
Мать: Поленце Минна-Дора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поленц Илгвар Рейнхолдович
Отец ребёнка: Лидака Рейнхолд
Рождение ребёнка
27.07.1942
Дочь: Навицка Айя Карловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1951
Дочь: Поленце Эдита Рейнхолдовна
Отец ребёнка: Лидака Рейнхолд
Смерть
Неизвестно