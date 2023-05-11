Грищук Поликарп Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грищук Никифор Дмитриевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1890
Сын: Грищук Прокофий Поликарпович
Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитиния Евстафиевна
Рождение ребёнка
12.08.1892
Дочь: (Грищук) Наталья Поликарповна
Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитиния Евстафиевна
Рождение ребёнка
26.01.1897
Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитиния Евстафиевна
Рождение ребёнка
16.01.1901
Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитиния Евстафиевна