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Грищук Поликарп Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грищук Никифор Дмитриевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищук (Журба) Сигклитиния Евстафиевна

Рождение ребёнка
09.07.1890

Сын: Грищук Прокофий Поликарпович

Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитиния Евстафиевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1892

Дочь: (Грищук) Наталья Поликарповна

Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитиния Евстафиевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1897

Сын: Грищук Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитиния Евстафиевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1901

Сын: Грищук Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитиния Евстафиевна

Криски, Чернігівська область

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