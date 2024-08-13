Авдонин Федор Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдонин Ион Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдонина Мария
Военная служба
01.01.1941
Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область