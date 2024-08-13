Авдонин Федор Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонин Федор Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдонин Ион Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдонина Мария

Военная служба
01.01.1941
Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

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