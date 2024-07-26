Ергин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕргин Григорий

Ергин Григорий

Место рождения

Юргино, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1654

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1654

Отец: не указан

Мать: не указана

Юргино, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения приблизительно на основании РГАДА 214-5-261: "Во дворе Ларка Сергеев сын Ергин (Яргин). Сказал: родился де он на Вычегде в уезде Еренского городка в Зеленовской волости, крестьянский сы... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Ергин Гаврило Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Юргино, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Место рождения приблизительно на основании РГАДА 214-5-261: "Во дворе Ларка Сергеев сын Ергин (Яргин). Сказал: родился де он на Вычегде в уезде Еренского городка в Зеленовской волости, крестьянский сы... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.