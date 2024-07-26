Ергин Григорий
Место рождения
Дата рожденияДо 1654
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1654
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения приблизительно на основании РГАДА 214-5-261: "Во дворе Ларка Сергеев сын Ергин (Яргин). Сказал: родился де он на Вычегде в уезде Еренского городка в Зеленовской волости, крестьянский сы... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1669
Мать ребёнка: не указана
Место рождения приблизительно на основании РГАДА 214-5-261: "Во дворе Ларка Сергеев сын Ергин (Яргин). Сказал: родился де он на Вычегде в уезде Еренского городка в Зеленовской волости, крестьянский сы... Показать все
Смерть
Неизвестно