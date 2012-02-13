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Пестрецова Александра Никитична

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Место рождения

Терновка, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

13.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2012

Отец: Пантелеев Никита Валентинович

Мать: Пестрецова Елена Сергеевна

Терновка, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
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