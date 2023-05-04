Вдова Анфалова Дочь Священнника Попова Домна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдова Анфалова Дочь Священнника Попова Домна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.06.1905

Муж: Вторушин Василий Федорович

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
(В метрических книгах Троицко- Демьяновской церкви за 1905 -1908 годы есть запись 12 июня 1905 г. был зарегистрирован брак - д. Подгорная Василий Феодорович Вторушин 55 лет( 2 брак), невеста д. Клим... Показать все
Смерть
Неизвестно

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