Вдова Анфалова Дочь Священнника Попова Домна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1905
Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
(В метрических книгах Троицко- Демьяновской церкви за 1905 -1908 годы есть запись 12 июня 1905 г. был зарегистрирован брак - д. Подгорная Василий Феодорович Вторушин 55 лет( 2 брак), невеста д. Клим... Показать все
Смерть
Неизвестно