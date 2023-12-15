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Терешкович Дмитрий Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терешкович Влас Агеевич

Мать: (Кенько) Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
?.02.1927

Сын: Терешкович Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: (Терешкович) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.01.1932

Сын: Терешкович Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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