Терешкович Дмитрий Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терешкович Влас Агеевич
Мать: (Кенько) Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
?.02.1927
Сын: Терешкович Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: (Терешкович) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
19.01.1932
Сын: Терешкович Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно