Солодянкин Никита Афонисьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
26.08.1770
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1781
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно