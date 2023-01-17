Солодянкин Никита Афонисьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Никита Афонисьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Солодянкин Афонасий Иванович

Мать: Солодянкина Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
26.08.1770

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1781

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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