Иваницкий Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваницкий Николай Александрович

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

23.11.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1858 по 1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1868 по 1870
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1870 по 1871
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1886 по 1895
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1895 по 1899
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
23.11.1899
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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