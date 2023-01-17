Иваницкий Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти23.11.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1858 по 1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1868 по 1870
Место жительства
С 1870 по 1871
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1886 по 1895
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1895 по 1899
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
23.11.1899
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край