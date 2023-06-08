Пытков Демьян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пытков Демьян Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1900

Дата смерти

21.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Анна Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1935

Дочь: Пыткова Вера Демьяновна

Мать ребёнка: Титова Анна Иосифовна

Смерть
21.12.1978

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