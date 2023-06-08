Пытков Демьян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1900
Дата смерти21.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Анна Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1935
Дочь: Пыткова Вера Демьяновна
Мать ребёнка: Титова Анна Иосифовна
Смерть
21.12.1978