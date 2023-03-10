Солодовников Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
2020
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев