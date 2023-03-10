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Солодовников Александр Филиппович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Солодовников (Пупыкин) Прасковья Неизвестно

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
2020
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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