Авроров Алексей Петрович
Место рожденияВязниковский уезд Владимирской губернии
Дата рождения20.02.1877
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Вязниковский уезд Владимирской губернии
Место жительства
С 1877
Вязниковский уезд Владимирской губернии
Место жительства
По 1902
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1905
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1915
Место жительства
С 1918 по 1925
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1937
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937