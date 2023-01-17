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Авроров Алексей Петрович

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Место рождения

Вязниковский уезд Владимирской губернии

Дата рождения

20.02.1877

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязниковский уезд Владимирской губернии
Место жительства
С 1877
Вязниковский уезд Владимирской губернии
Место жительства
По 1902
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1905
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1915
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1918 по 1925
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1937
Галич, город Галич, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авророва Зинаида Вячеславовна

Смерть
1937
Галич, город Галич, Костромская область
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