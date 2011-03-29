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Куралев Сергей Альбертович
Куралев Сергей Альбертович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Мужской
Отец
Куралев Альберт -
Мать
Куралева (Филимонова) Людмила Николаевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Куралев Альберт -
Мать:
Куралева Людмила Николаевна
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