Секушенко Софья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секушенко Софья Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1904

Дата смерти

09.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Секушенко) Ольга Емельяновна

Отец ребёнка: Секушенко Емельян Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секушенко Емельян Павлович

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Ткачёва (Секушенко) Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Секушенко Емельян Павлович

Рождение ребёнка
05.08.1930

Сын: Секушенко Василий Емельянович

Отец ребёнка: Секушенко Емельян Павлович

Смерть
09.05.1945

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