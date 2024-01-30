Секушенко Софья Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1904
Дата смерти09.05.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Секушенко) Ольга Емельяновна
Отец ребёнка: Секушенко Емельян Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Ткачёва (Секушенко) Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Секушенко Емельян Павлович
Рождение ребёнка
05.08.1930
Сын: Секушенко Василий Емельянович
Отец ребёнка: Секушенко Емельян Павлович