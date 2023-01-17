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Назаров Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1900

Отец: Назаров Василий Александрович

Мать: Назарова Анна Петровна

дер. Гришкина (Лисинское лесничество) Лисинской волости Санкт-Петебургской губернии
Рождение ребёнка
06.06.1950

Дочь: Иванова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Назарова Мария Яковлевна

Смути, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Smutu s. Vilanu(?)aj - Dricinu p.p. Latvijas
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Чаща, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Воцко, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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