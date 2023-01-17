Назаров Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1900
дер. Гришкина (Лисинское лесничество) Лисинской волости Санкт-Петебургской губернии
Рождение ребёнка
06.06.1950
Дочь: Иванова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Назарова Мария Яковлевна
Смути, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Smutu s. Vilanu(?)aj - Dricinu p.p. Latvijas
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Чаща, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Воцко, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область