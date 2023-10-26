Шабатова Майра Акайтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабатов Акай
Мать: Шабатова Багиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асхат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азамат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назира
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камзин Асылбек