Шабатова Майра Акайтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабатова Майра Акайтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабатов Акай

Мать: Шабатова Багиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асхат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азамат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назира

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камзин Асылбек

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