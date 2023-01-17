Ворончихина (Перевощикова) Алевтина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1928
Дата смерти06.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1928
Отец: не указан
Мать: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
12.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ворончихин Николай Васильевич
Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.02.1964
Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика