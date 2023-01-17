Ворончихина (Перевощикова) Алевтина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворончихина (Перевощикова) Алевтина Яковлевна

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Место рождения

Старый Качкашур, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.07.1928

Дата смерти

06.02.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1928

Отец: не указан

Мать: Пелагея Григорьевна

Старый Качкашур, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ворончихин Николай Васильевич

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.02.1964
Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
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