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Кабанова Александра Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Алексей Иванов

Рождение ребёнка
07.07.1881 ст.

Сын: Кабанов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Кабанов Алексей Иванов

Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шумилина (Кабанова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Кабанов Алексей Иванов

Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1894 ст.

Сын: Кабанов Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Кабанов Алексей Иванов

Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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