Кабанова Александра Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1881 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шумилина (Кабанова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Кабанов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
23.02.1894 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно