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Rabinowitz (Mishkin) Feigel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wigdor (Rabinowitz) Chaike Anna

Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Weller (Rabinowitz) Ray

Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Mishkin (Rabinowitz) Mary

Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac

Рождение ребёнка
1881

Сын: Robbins Jacob Robbins

Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac

Рождение ребёнка
1886

Сын: Robbins Aaron Ernest

Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac

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