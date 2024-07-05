Rabinowitz (Mishkin) Feigel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wigdor (Rabinowitz) Chaike Anna
Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Weller (Rabinowitz) Ray
Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Mishkin (Rabinowitz) Mary
Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac
Рождение ребёнка
1886
Сын: Robbins Aaron Ernest
Отец ребёнка: Rabinowitz Isaac