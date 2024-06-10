Шикина (Васякова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикина (Васякова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1911

Дата смерти

24.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911

Отец: Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикин Александр Петрович

Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шикина) Нина Петровна

Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шикин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
20.01.1933

Сын: Шикин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
26.12.1936

Сын: Шикин Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1941

Сын: Шикин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
17.08.1947

Сын: Шикин Николай Петрович

Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
19.03.1950

Дочь: Алексеева (Шикина) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
12.07.1952

Дочь: Смирнова (Шикина) Елена Петровна

Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович

Смерть
24.09.1994

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