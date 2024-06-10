Шикина (Васякова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1911
Дата смерти24.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шикина) Нина Петровна
Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1933
Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
26.12.1936
Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1941
Сын: Шикин Пётр Петрович
Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1947
Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1950
Дочь: Алексеева (Шикина) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1952
Дочь: Смирнова (Шикина) Елена Петровна
Отец ребёнка: Шикин Пётр Михайлович
Смерть
24.09.1994