Коваленко Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Анна Александровна

Коваленко Анна Александровна

Место рождения

с. Дивное Ставропольский край

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Коваленко Александр Федорович

Мать: не указана

с. Дивное Ставропольский край
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кириленко Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Кириленко Яков Гаврилович

с/з "Большевик-12", Ставропольский край, Ипатовский район
Рождение ребёнка
04.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кириленко Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Кириленко Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Кириленко Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Кириленко Яков Гаврилович

с/з"Большевик-12",Ставропольский край, Ипатовский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко Яков Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close