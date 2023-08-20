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б/ф Козьма Максимов
б/ф Козьма Максимов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
б/ф Максим Яковлев
1816 г.р.
Мать
Пелагея
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Б/ф Максим Яковлев
Мать:
Пелагея
Смерть
Неизвестно
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