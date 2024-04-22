Степан Максимов
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Максим Алексеев
Мать: Ирина Абрамова
Бракосочетание
08.11.1836 ст.
Жена: Федосья Петрова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1839 ст.
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Рождение ребёнка
13.08.1843 ст.
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Рождение ребёнка
16.09.1846 ст.
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Рождение ребёнка
18.10.1851 ст.
Дочь: Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Смерть
Неизвестно