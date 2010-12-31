Арутюнов Дро Михайлович
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения12.02.1931
Дата смерти31.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931
Отец: Арутюнов Михаил
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.12.2010