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Арутюнов Дро Михайлович

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

12.02.1931

Дата смерти

31.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931

Отец: Арутюнов Михаил

Мать: (Арутюнов) Александра (Shushanik)

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.12.2010

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