(Воронина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Воронина) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Буров Иван Петрович

Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Буров Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: (Бурова) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Буров Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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