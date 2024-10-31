(Воронина) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Буров Иван Петрович
Бракосочетание
03.02.1906
Муж: Буров Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: (Бурова) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Буров Иван Петрович
Смерть
Неизвестно