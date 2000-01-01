Исаев Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1980
Сын: Исаев Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Исаева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
14.02.1990
Мать ребёнка: Исаева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Михаил Юрьевич
Мать ребёнка: Исаева Валентина Николаевна