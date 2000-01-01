Исаев Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1980

Сын: Исаев Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Исаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
14.02.1990

Сын: Исаев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Исаева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Исаева Валентина Николаевна

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