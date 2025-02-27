Калашникова (Ермакова) Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1907
Рождение ребёнка
1913
Сын: Калашников Андрей Степанович
Отец ребёнка: Калашников Степан Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Калашников Григорий Степанович
Отец ребёнка: Калашников Степан Ефимович