Калашникова (Ермакова) Екатерина Матвеевна 18.11.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашникова (Ермакова) Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1907

Муж: Калашников Степан Ефимович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Калашников Андрей Степанович

Отец ребёнка: Калашников Степан Ефимович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Калашников Григорий Степанович

Отец ребёнка: Калашников Степан Ефимович

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