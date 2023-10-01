Кочурова Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочурова Александра Александровна

Кочурова Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочуров Александр Кузьмич

Мать: Кочурова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Зайцев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.