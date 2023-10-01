Кочурова Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочуров Александр Кузьмич
Мать: Кочурова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Зайцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Николай
Смерть
Неизвестно