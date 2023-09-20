Клопов Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопов Федот

Место рождения

с. Таежиха

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Клопов Семен

Мать: Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клопова Анастасия

Рождение ребёнка
1911

Сын: Клопов Лаврентий Федотович

Мать ребёнка: Клопова Анастасия

Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Клопов Петр

Мать ребёнка: Клопова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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