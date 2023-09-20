Клопов Федот
Место рожденияс. Таежиха
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Клопов Семен
Мать: Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клопова Анастасия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Клопов Лаврентий Федотович
Мать ребёнка: Клопова Анастасия
Тележиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914
Сын: Клопов Петр
Мать ребёнка: Клопова Анастасия
Смерть
Неизвестно