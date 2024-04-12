Скрягина (Шмит) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрягина (Шмит) Екатерина Егоровна

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмит Егор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
1829

Муж: Скрягин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Скрягин Александр Александрович

Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович

Рождение ребёнка
31.10.1841

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович

Рождение ребёнка
19.03.1844

Сын: Скрягин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович

Рождение ребёнка
01.12.1845

Сын: Скрягин Николай Александрович

Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клара Александровна

Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
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