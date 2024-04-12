Скрягина (Шмит) Екатерина Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмит Егор Иванович
Бракосочетание
1829
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Скрягин Александр Александрович
Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович
Рождение ребёнка
31.10.1841
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович
Рождение ребёнка
19.03.1844
Сын: Скрягин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1845
Сын: Скрягин Николай Александрович
Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клара Александровна
Отец ребёнка: Скрягин Александр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно