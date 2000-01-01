Семенко Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенко Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1936

Дочь: Федодеева Ида Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цуканова Люся Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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