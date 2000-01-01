Семенко Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1936
Дочь: Федодеева Ида Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуканова Люся Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно