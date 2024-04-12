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Валюженич Николай Дмитриевич
Валюженич Николай Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Доброе
, Мстиславский район, Могилёвская область
Дата рождения
11.01.1953
Пол
Мужской
Отец
Валюженич Дмитрий Николаевич
1924 г.р.
Мать
Валюженич Ольга Федоровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1953
Отец:
Валюженич Дмитрий Николаевич
Мать:
Валюженич Ольга Федоровна
Доброе
, Мстиславский район, Могилёвская область
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