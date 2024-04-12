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Валюженич Николай Дмитриевич

Место рождения

Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

11.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1953

Отец: Валюженич Дмитрий Николаевич

Мать: Валюженич Ольга Федоровна

Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область
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