Ефросинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Попов Егор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гавриил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Розова (Попова) Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Смерть
Неизвестно