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Ефросинья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Попов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Розова (Попова) Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Смерть
Неизвестно

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