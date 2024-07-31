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Струнина Марина Афиногенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)

Рождение ребёнка
1897

Сын: Струнин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Струнин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Струнин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1914

Дочь: Струнина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1915

Сын: Струнин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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