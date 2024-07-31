Струнина Марина Афиногенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Струнин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)
Рождение ребёнка
02.11.1902
Сын: Струнин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)
Рождение ребёнка
13.01.1912
Сын: Струнин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)
Рождение ребёнка
03.02.1914
Дочь: Струнина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)
Рождение ребёнка
29.12.1915
Сын: Струнин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Струнин Михаил Иосифович(Осипович)
Смерть
Неизвестно