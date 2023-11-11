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Васильев Василий Амвросьевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.12.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
25.12.1905 ст.

Отец: Васильев Амвросий Акимович

Мать: Васильева (Гуляева) Павлина Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 60 о рождении 25 декабря 1905 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Акимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, сына Василия.
Крещение
26.12.1905 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Ипполит Акимович Васильев и крестьянская жена Ефросинья Васильевна Васильева.
Смерть
Неизвестно

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