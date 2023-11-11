Васильев Василий Амвросьевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
25.12.1905 ст.
Запись № 60 о рождении 25 декабря 1905 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Акимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, сына Василия.
Крещение
26.12.1905 ст.
Восприемники: Ипполит Акимович Васильев и крестьянская жена Ефросинья Васильевна Васильева.
Смерть
Неизвестно