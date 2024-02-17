Yatsenko Roman — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yatsenko Roman

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

1927 г.р.

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1927

Дочь: Nina

Мать ребёнка: Tatiana

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Tatiana

Смерть
Неизвестно
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