Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Прасковья Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: не указана
Саблино, Тосненская волость, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно