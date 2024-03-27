(Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович

Место рождения

с. Шингальчи, Татарстан

Дата рождения

10.09.1892

Дата смерти

30.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1892

Отец: (минханов) Мирзиянов Миннихан

Мать: не указана

с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
28.12.1918

Дочь: Сахабиева Кашифэ Маннановна

Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна

с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
17.05.1921

Дочь: Банат Маннановна

Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна

Рождение ребёнка
24.11.1923

Дочь: Архипова Рахимэ Маннановна

Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна

Рождение ребёнка
05.01.1927

Сын: Минханов Жамиль Маннанович

Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна

с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
01.05.1930

Сын: Минханов Камиль Маннанович

Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна

Смерть
30.07.1962
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