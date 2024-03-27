(Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович
Место рожденияс. Шингальчи, Татарстан
Дата рождения10.09.1892
Дата смерти30.07.1962
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1892
Отец: (минханов) Мирзиянов Миннихан
с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
28.12.1918
Дочь: Сахабиева Кашифэ Маннановна
Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна
с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
17.05.1921
Дочь: Банат Маннановна
Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна
Рождение ребёнка
24.11.1923
Дочь: Архипова Рахимэ Маннановна
Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна
Рождение ребёнка
05.01.1927
Сын: Минханов Жамиль Маннанович
Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна
с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
01.05.1930
Сын: Минханов Камиль Маннанович
Мать ребёнка: Минханова Нургаян Салахутдиновна
Смерть
30.07.1962