Столбов Григорий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбов Григорий Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1686

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Отец

1648 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686

Отец: Столбов Родион Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Столбов Савва Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Дворищенская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Дворищь, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1742
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