Столбов Григорий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1686
Дата смерти1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686
Отец: Столбов Родион Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Столбов Савва Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Дворищенская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Дворищь, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1742