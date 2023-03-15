Квасний Ярослав (Славік) Вечеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасний Ярослав (Славік) Вечеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1947

Дата смерти

23.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.1993
Зимнее, Волинська область
Похороны
Неизвестно
Зимнее, Волинська область
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