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Мухаматгали Галимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1906 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Галим Даминович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1906

Дочь: Саттарова Мамдуха Галиевна

Мать ребёнка: Мафтуха Гайнетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бибигайша Галиевна

Мать ребёнка: Мафтуха Гайнетдиновна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мафтуха Гайнетдиновна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мафтуха Гайнетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мафтуха Гайнетдиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1954
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