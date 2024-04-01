Мухаматгали Галимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Галим Даминович
Рождение ребёнка
19.11.1906
Дочь: Саттарова Мамдуха Галиевна
Мать ребёнка: Мафтуха Гайнетдиновна
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бибигайша Галиевна
Мать ребёнка: Мафтуха Гайнетдиновна
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мафтуха Гайнетдиновна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мафтуха Гайнетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мафтуха Гайнетдиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1954